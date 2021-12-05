Общественник Чемерис уличил Зеленского в желании быть как Путин

Президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с олигархами в стране хочет походить на своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом заявил политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис в беседе с порталом "Украина.ру".

"Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них. [Украинский бизнесмен Ринат] Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции и чтобы Зеленский делал так, а не иначе", — считает Чемерис.

Он отметил, что нет оснований для переворота на Украине. Кроме того, "даже если бы переворот планировался, он бы не имел успеха". Об этом говорит спокойствие народа, который устал от подобных заявлений, в том числе и от предположений о "нападении" России. Люди в Незалежной не верят этому и понимают, что в рамках существующей системы можно "переворачиваться" много раз — и ничего не изменится. По словам Чемериса, необходимо выходить за границы "этой системы и менять систему в принципе".