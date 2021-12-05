В Москве 10 декабря начнётся фестиваль "Путешествие в Рождество"
Для жителей столицы организуют ярмарки, 18 катков и площадку для кёрлинга. Мероприятие завершится 9 января.
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В Москве с 10 декабря 2021 по 9 января 2022 года на площадках "Московских сезонов" проведут фестиваль "Путешествие в Рождество". Для жителей и гостей города будут работать ярмарки, катки и площадка для кёрлинга. Доступ к ним будет открыт по предварительной записи, сообщила пресс-служба мэра столицы.
"Будут работать ярмарки, 18 ледовых катков с искусственным льдом, а также площадка для кёрлинга (доступ по предварительной записи)", — уточнили в пресс-службе.
На фестивале будут действовать все меры противодействия коронавирусу. Вход будет осуществляться после измерения температуры и при наличии защитной маски. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Возле каждого торгового шале можно будет найти антисептические средства и информацию о предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Вдобавок торговые ряды оснастят терминалами с функцией бесконтактной оплаты.
"На каруселях часть мест будет занята куклами — плюшевыми медведями, закреплёнными пластиковыми стяжками. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течение 10 минут будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей", — указали в релизе.
Предварительная запись на катки будет осуществляться через мобильное приложение "Московские сезоны", сайт moscowseasons.com или по телефону горячей линии.
"В часы работы катков будет предусмотрено четыре технологических окна для проведения санитарно-дезинфекционных мероприятий. В зонах проката ледовых катков размещено 36 бесконтактных санитайзеров", — подытожили в пресс-службе.
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