В России за сутки выявлено 32 602 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 32 602 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,33%.

Как отмечается, у 7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 30 593 человека. Скончалось 1206 человек, условная летальность осталась на уровне 2,87%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 9 801 613 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 502 406 человек. За весь период в России умерло 281 278 человек", — отмечается в сообщении штаба.