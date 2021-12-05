В России за сутки выявлено 32 602 новых случая коронавируса
От болезни за 24 часа вылечилось 30 593 человека, общее число выздоровевших достигло 8 502 406.
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В России за минувшие сутки выявлено 32 602 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,33%.
Как отмечается, у 7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 30 593 человека. Скончалось 1206 человек, условная летальность осталась на уровне 2,87%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 9 801 613 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 502 406 человек. За весь период в России умерло 281 278 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял три популярных мифа о пандемии коронавируса. К примеру, опроверг мнение о том, что переболевшим надо прививаться "Спутником лайт", а двухкомпонентную вакцину при этом вводить не нужно.
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