Гинцбург развеял три популярных мифа о пандемии коронавируса

Три популярных мифа о коронавирусе развеял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Так, например, он не согласился с заявлением о бесполезности медицинских масок. Учёный отметил, что вакцинированным они дают возможность предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.

"Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами", — указал Гинцбург в эфире НТВ.

Второй развеянный миф — о том, что переболевшим якобы надо прививаться "Спутником лайт", а двухкомпонентную вакцину вводить не нужно. Гинцбург посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела, и, если титр окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Однако, если нет возможности узнать уровень антител, лучше всё-таки получить второй укол.

"Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться "Спутником лайт". Далее, если человеку больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придётся привиться и вторым компонентом", — сказал Гинцбург.

Третий миф — слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. Учёный заверил, что это неправда.

"Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. Показано, что в результате вакцинации "Спутником V" работа генов совершенно не меняется", — отметил Гинцбург и напомнил, что у мужчин, переболевших CoViD-19, на длительный срок угнетается репродуктивная система.