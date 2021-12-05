Sony показала трейлер сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Sony Pictures опубликовала первый трейлер продолжения мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Если точнее, то ролик, появившийся на ютуб-канале кинокомпании, является открывающей сценой анимационной картины.

В записи можно увидеть повзрослевшего Майлза Моралеса, к которому через портал приходит Гвен Стейси и зовёт с собой в другую вселенную. А после перемещения герой встречается с Человеком-пауком-2099. Как отмечается в описании, Майлзу и Гвен предстоит объединиться с новой командой "пауков" и столкнуться со злодеем более могущественным, чем когда-либо.

Отмечается, что продолжение получит две части, первая из которых должна выйти в октябре следующего года. При этом, как рассказали продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер, изначально они не планировали делить сиквел. Второй фильм зрители увидят, предположительно, "где-то в 2023 году".