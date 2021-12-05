Посол США Салливан посетовал на проблемы американских дипломатов с получением виз в РФ

"Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать "присылайте больше дипломатов". Мы можем это сделать, только если российское правительство даёт визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить", — заявил дипломат.