Посол США Салливан посетовал на проблемы американских дипломатов с получением виз в РФ
Глава дипмиссии отметил, что такая ситуация "вызывает сожаление" и не поможет в "построении продуктивных дипломатических отношений".
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Американским дипломатам не выдают российские визы, поэтому США не могут увеличить дипломатическое присутствие в РФ. С таким утверждением выступил посол Америки в России Джон Салливан в беседе с РБК.
"Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать "присылайте больше дипломатов". Мы можем это сделать, только если российское правительство даёт визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить", — заявил дипломат.
Салливан также затронул вопрос аренды резиденции в Москве — Спасо-хауса. Он подчеркнул, что согласился бы рассмотреть возможность отказа от особняка только "в качестве абсолютно крайней меры".
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдепе заявили о достижении США и РФ прогресса в вопросах дипломатических виз. Там добавили, что подход Вашингтона по дипмиссиям поможет установить более предсказуемые отношения с Москвой.
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