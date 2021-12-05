Хакер Купреев назвал способ получения доступа к любой видеокамере

Хакер и эксперт по инфобезопасности Олег Купреев рассказал телеканалу "Рен-ТВ", как злоумышленники могут взломать почти любую камеру. Теперь, когда доступ к ним можно получить через Сеть, а не только посредством кабеля, любое устройство становится уязвимым.

"Да практически к любой камере можно получить доступ. Во времена Интернета доступ к этим камерам уже предоставляется, как правило, в том числе через Интернет, а не только в рамках конкретного подключения уже по кабелю", — отметил специалист.

По словам Купреева, хакеры пользуются банальной ленью при взломе устройств слежения. Часто пользователи оставляют логин и пароль по умолчанию. В этом случае злоумышленнику легче получить доступ к камере.

Главный специалист аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров объяснил, что камеры типа "Умный город", использующие технологию распознавания лиц, взломать тяжелее. Они не подключены к Интернету напрямую и остаются замкнутыми на ведомственной сети системы.

"К сожалению, мы по большей части имеем не недостаток технологии защиты, а именно человеческий фактор. Имеют место разовые случаи, когда сотрудники полиции продают доступ к камерам. Чаще всего это расследуется и эти люди наказываются по всей строгости закона. Эта система защищена от попытки атаки на камеры", — заключил он.

Камеры должны исчезнуть из области частной жизни людей, считает Макаров, например из раздевалок фитнес-клубов. А если и размещать их, допустим, в холле, то сделать видимыми с предупреждающей о съёмке надписью.