Найдены тела пропавших на Кипре в ноябре россиянок

Полицейские обнаружили на Кипре тела двух россиянок, объявленных пропавшими без вести 17 ноября. Как сообщает газета Cyprus mail, их нашли в саду дома в горной деревне Мониатис.

Отмечается, что главный подозреваемый по этому делу, 32-летний гражданин Сирии, в ходе допроса признался, что проводил время с двумя россиянками в здании, где вёл строительные работы. Мужчина также указал, что убил женщин и закопал их в саду. Причём ранее там были обнаружены следы крови, ДНК совпала с данными одной из двух женщин. Власти возбудили дело о двойном убийстве.

Кроме того, по данным полиции Кипра, задержан 23-летний сириец. Он является вторым подозреваемым по делу о пропаже россиянок. Отмечается, что полицейские нашли иностранца в машине в районе Лимассола. Также был задержан 45-летний водитель автомобиля.

В Посольстве РФ в Никосии сообщили в беседе с ТАСС, что кипрские власти не уведомляли дипломатов об обнаружении тел женщин. Полиция Кипра обращалась 25 ноября за помощью к общественности в попытке найти россиянок. Причём информации о местонахождении 43-летней Хаят Аль-Раисии и 33-летней Марии Газибагандовой не было с 17 ноября.