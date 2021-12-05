Политолог Бальбек назвал статью Bild со "схемой вторжения" на Украину психической атакой
Эксперт отметил, что специалисты газеты, вероятно, мыслят "категориями эпохи танковых сражений", что уже указывает на недостоверность плана.
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Политолог Руслан Бальбек заявил, что опубликованная в газете Bild "схема вторжения" России на Украину явно представляет собой "филькину грамоту, где указаны танковые колонны, флот, парашютисты, но нет значка авиации". Таким мнением он поделился в беседе с RT.
"Тактика Российской армии шагнула гораздо дальше вперёд, чем думают так называемые эксперты издания Bild. Видимо, эти люди мыслят категориями эпохи танковых сражений, что уже указывает на недостоверность этой схемы. <...> Эти ребята не знают, что в России есть ВВС?" — пояснил Бальбек.
Специалист отметил, что "психическая атака" с помощью публикации не удалась.
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Отметим, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
До этого президент США Джо Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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