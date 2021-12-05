Политолог Бальбек назвал статью Bild со "схемой вторжения" на Украину психической атакой

Политолог Руслан Бальбек заявил, что опубликованная в газете Bild "схема вторжения" России на Украину явно представляет собой "филькину грамоту, где указаны танковые колонны, флот, парашютисты, но нет значка авиации". Таким мнением он поделился в беседе с RT.

"Тактика Российской армии шагнула гораздо дальше вперёд, чем думают так называемые эксперты издания Bild. Видимо, эти люди мыслят категориями эпохи танковых сражений, что уже указывает на недостоверность этой схемы. <...> Эти ребята не знают, что в России есть ВВС?" — пояснил Бальбек.

Специалист отметил, что "психическая атака" с помощью публикации не удалась.