Итальянский тренер Ваноли прилетит в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетит в Москву 15 декабря для подписания контракта со "Спартаком" и станет его главным тренером. Об этом пишет Metaraitings.

По информации издания, подписание соглашения со специалистом запланировано на 16 декабря. В тот же день он будет представлен в качестве наставника "Спартака".