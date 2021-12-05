Итальянский тренер Ваноли прилетит в Москву для подписания контракта со "Спартаком"
Ранее он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии, "Челси" и "Интере". На новом для себя посту он сменит Руя Виторию.
Паоло Ваноли. Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop
Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетит в Москву 15 декабря для подписания контракта со "Спартаком" и станет его главным тренером. Об этом пишет Metaraitings.
По информации издания, подписание соглашения со специалистом запланировано на 16 декабря. В тот же день он будет представлен в качестве наставника "Спартака".
Добавим, что на этом посту Ваноли сменит португальца Руя Виторию, который возглавил команду летом этого года.
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