Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии
Ранее сообщалось об интересе бельгийского клуба "Антверпен" к отечественному специалисту.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии по футболу. Как пишет "РБ-Спорт", в местной федерации всерьёз рассматривают возможность назначения россиянина.
По информации издания, у самого Черчесова сейчас несколько вариантов продолжения карьеры на руках, однако он ещё не сделал окончательного выбора. При этом в Венгрии недовольны нынешним тренером сборной — Марко Росси, который не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет бельгийский клуб "Антверпен". Добавим, что последним местом работы тренера была сборная России, с которой он провалился на Евро-2020.
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