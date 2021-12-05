НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии

Ранее сообщалось об интересе бельгийского клуба "Антверпен" к отечественному специалисту.

5 декабря, 09:51

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии по футболу. Как пишет "РБ-Спорт", в местной федерации всерьёз рассматривают возможность назначения россиянина.

По информации издания, у самого Черчесова сейчас несколько вариантов продолжения карьеры на руках, однако он ещё не сделал окончательного выбора. При этом в Венгрии недовольны нынешним тренером сборной — Марко Росси, который не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2022.

Черчесов заявил о готовности вернуться в сборную России по футболу

Черчесов заявил о готовности вернуться в сборную России по футболу

Ранее сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет бельгийский клуб "Антверпен". Добавим, что последним местом работы тренера была сборная России, с которой он провалился на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1