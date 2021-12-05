Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии

По информации издания, у самого Черчесова сейчас несколько вариантов продолжения карьеры на руках, однако он ещё не сделал окончательного выбора. При этом в Венгрии недовольны нынешним тренером сборной — Марко Росси, который не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2022.