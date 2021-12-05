Евродепутат Вебер призвал покончить с "Северным потоком – 2" при конфликте РФ и Украины

В случае вторжения российских войск на Украину власти Германии должны сделать всё, чтобы не допустить в эксплуатацию "Северный поток – 2". С таким призывом к новой правящей коалиции ФРГ выступил председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

"Если Путин пустит в ход оружие, то "Северному потоку – 2" конец. <...> Введение [газопровода] в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее Правительство Германии должно чётко обозначить", — заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.

По мнению евродепутата, сложившаяся ситуация является некой проверкой для НАТО и всех западных стран в целом. Он подчеркнул, что сейчас очень важно дать понять России, что она заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Незалежной.