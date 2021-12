Евродепутат Вебер призвал покончить с "Северным потоком – 2" при конфликте РФ и Украины

"Если Путин пустит в ход оружие, то "Северному потоку – 2" конец. <...> Введение [газопровода] в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее Правительство Германии должно чётко обозначить", — заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag .

Лайф напоминает, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.