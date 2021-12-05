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Евродепутат Вебер призвал покончить с "Северным потоком – 2" при конфликте РФ и Украины

Парламентарий подчеркнул, что сейчас очень важно дать понять Москве, что она заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Незалежной.

5 декабря, 10:07

Фото © Nord Stream 2

В случае вторжения российских войск на Украину власти Германии должны сделать всё, чтобы не допустить в эксплуатацию "Северный поток – 2". С таким призывом к новой правящей коалиции ФРГ выступил председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

"Если Путин пустит в ход оружие, то "Северному потоку – 2" конец. <...> Введение [газопровода] в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее Правительство Германии должно чётко обозначить", — заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.

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По мнению евродепутата, сложившаяся ситуация является некой проверкой для НАТО и всех западных стран в целом. Он подчеркнул, что сейчас очень важно дать понять России, что она заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Незалежной.

Лайф напоминает, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.

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До этого президент США Джо Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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