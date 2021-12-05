НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американская военная база в Сирии подверглась атаке

О пострадавших и разрушениях не сообщается. По данным СМИ, на территории объекта были слышны лишь звуки взрывов.

5 декабря, 09:57

Фото © shutterstock

На военную базу США и западной коалиции, которая расположена около сирийского населённого пункта Эт-Танф, была совершена атака. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что несколько ударов нанесли по району около базы коалиции в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс недалеко от границы с Ираком. При этом в пределах территории вооружённых сил были слышны несколько взрывов. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Сирийская ПВО отражает ракетную атаку Израиля в двух провинциях страны

Сирийская ПВО отражает ракетную атаку Израиля в двух провинциях страны

Ранее Лайф рассказывал, что 23 ноября американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу. По военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты вертолёты в поисках района, откуда велась атака.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1