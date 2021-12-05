Американская военная база в Сирии подверглась атаке

На военную базу США и западной коалиции, которая расположена около сирийского населённого пункта Эт-Танф, была совершена атака. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что несколько ударов нанесли по району около базы коалиции в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс недалеко от границы с Ираком. При этом в пределах территории вооружённых сил были слышны несколько взрывов. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.