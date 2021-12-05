Американская военная база в Сирии подверглась атаке
О пострадавших и разрушениях не сообщается. По данным СМИ, на территории объекта были слышны лишь звуки взрывов.
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На военную базу США и западной коалиции, которая расположена около сирийского населённого пункта Эт-Танф, была совершена атака. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что несколько ударов нанесли по району около базы коалиции в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс недалеко от границы с Ираком. При этом в пределах территории вооружённых сил были слышны несколько взрывов. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что 23 ноября американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу. По военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты вертолёты в поисках района, откуда велась атака.
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