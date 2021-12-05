Лётчик Романов объяснил опасность сближения самолёта-разведчика США с гражданским лайнером
В авиации нужно жёстко придерживаться своей траектории полёта, в противном случае всё может обернуться катастрофой, отметил специалист. По его мнению, американские пилоты повели себя самонадеянно.
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Российский лётчик, специалист по безопасности полётов Александр Романов прокомментировал инцидент со сближением американского самолёта-разведчика с воздушным судном, летевшим из Тель-Авива в Москву. Как подчеркнул эксперт, если бы не грамотные действия пилотов гражданского лайнера, всё могло бы закончиться весьма трагично.
"Российским пилотам известно, что военные самолёты НАТО очень свободно себя чувствуют в нейтральных пространствах. Они практически бесконтрольно летают и иногда не учитывают правила эшелонирования (рассредоточение самолётов в воздушном пространстве на определённое расстояние. — Прим. Лайфа)", — цитирует сайт kp.ru Романова.
В авиации необходимо жёстко придерживаться своей траектории полёта, поскольку любое отклонение от курса чревато непоправимыми последствиями, отметил лётчик. По его мнению, американские военные пилоты повели себя в данном случае нагло и самонадеянно. А то, что отечественный экипаж отвернул от курса, правильное решение, спасшее более сотни пассажиров, находившихся в тот момент на борту.
Напомним, что опасное сближение американского самолёта-разведчика с гражданским рейсом произошло в небе над Чёрным морем 3 декабря. Как уже рассказывал Лайф, из-за этого летевшему из Тель-Авива в Москву лайнеру пришлось сменить курс. При этом на запросы с земли военное судно-нарушитель не отвечало. Позже в "Аэрофлоте" подтвердили данный инцидент. Там отметили, что на борту самолёта, выполнявшего рейс SU501, находилось 142 пассажира.
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