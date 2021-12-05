Лётчик Романов объяснил опасность сближения самолёта-разведчика США с гражданским лайнером

Российский лётчик, специалист по безопасности полётов Александр Романов прокомментировал инцидент со сближением американского самолёта-разведчика с воздушным судном, летевшим из Тель-Авива в Москву. Как подчеркнул эксперт, если бы не грамотные действия пилотов гражданского лайнера, всё могло бы закончиться весьма трагично.

"Российским пилотам известно, что военные самолёты НАТО очень свободно себя чувствуют в нейтральных пространствах. Они практически бесконтрольно летают и иногда не учитывают правила эшелонирования (рассредоточение самолётов в воздушном пространстве на определённое расстояние. — Прим. Лайфа)", — цитирует сайт kp.ru Романова.

В авиации необходимо жёстко придерживаться своей траектории полёта, поскольку любое отклонение от курса чревато непоправимыми последствиями, отметил лётчик. По его мнению, американские военные пилоты повели себя в данном случае нагло и самонадеянно. А то, что отечественный экипаж отвернул от курса, правильное решение, спасшее более сотни пассажиров, находившихся в тот момент на борту.