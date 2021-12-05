Депутат Новиков обозначил цели информкампании Запада о "вторжении" России на Украину

Запад активно ведёт в СМИ кампанию о грядущем "вторжении" России на Украину, чтобы оправдать размещение баз НАТО на территории Незалежной. Такое заявление сделал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с телеканалом "360".

"С одной стороны, это связано с тем, что соответствующую обстановку нагнетают сами киевские власти, надеясь, что тем самым, выступая в качестве жертвы, они смогут претендовать на некую не только политическую, но и другую поддержку Вашингтона и европейских столиц. Рассчитывают на определённые финансовые вливания и другие преференции", — уточнил депутат.

Мало кто верит в реальность этих угроз, но обвинения в адрес Москвы являются важной частью информационной войны, пояснил Новиков.

"Прагматически это объясняется как минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, необходимостью оправдывать очень большие военные бюджеты. В США очень многие заинтересованы в том, чтобы эти бюджеты сохранялись. А во-вторых, антироссийская информационная атака позволяет Западу рассчитывать, что не только в Прибалтике, Германии и Польше окажутся в конце концов военные базы НАТО, но возникнут они и на территории Украины", — заявил парламентарий.

Хотя базы и могут называться по-другому, например учебными центрами, для размещения военной силы на территории Украины необходимы обоснование и подпитка, подытожил собеседник.