"Прокативший" на капоте "жигулей" сотрудника ДПС в Дагестане делал вид, что он ни при чём. Видео © Telegram-канал SHOT

В Дагестане правоохранители задержали водителя полностью тонированного ВАЗ-2105, который "прокатил" на капоте сотрудника ДПС. При этом мужчина делал вид, что всё произошло не по его вине, сообщает телеграм-канал SHOT.

Для того чтобы позднее представить свою версию случившегося, 27-летний Мехман Башаратов стал всё снимать на телефон из салона.

"Реально, что делает он?! На машину попал! Как вас зовут?!" — говорил при этом водитель.

Однако сотрудник тоже всё снимал на камеру, требовал от Мехмана заглушить мотор и грозил последствиями. В итоге лихач не послушал и скрылся с места происшествия. Его "жигули" разыскивали почти полсуток, оказалось, что водительского удостоверения у Мехмана нет. Пять лет назад его привлекали к обязательным работам за езду в пьяном виде.