Делал вид, что он ни при чём: В Дагестане задержан водитель, "прокативший" сотрудника ДПС на капоте "жигулей"
Выяснилось, что прав у мужчины не было. Обмануть всех не вышло, ведь сотрудник также всё заснял на камеру.
Мехман Башаратов. Фото © Telegram-канал SHOT
"Прокативший" на капоте "жигулей" сотрудника ДПС в Дагестане делал вид, что он ни при чём. Видео © Telegram-канал SHOT
В Дагестане правоохранители задержали водителя полностью тонированного ВАЗ-2105, который "прокатил" на капоте сотрудника ДПС. При этом мужчина делал вид, что всё произошло не по его вине, сообщает телеграм-канал SHOT.
Для того чтобы позднее представить свою версию случившегося, 27-летний Мехман Башаратов стал всё снимать на телефон из салона.
"Реально, что делает он?! На машину попал! Как вас зовут?!" — говорил при этом водитель.
Однако сотрудник тоже всё снимал на камеру, требовал от Мехмана заглушить мотор и грозил последствиями. В итоге лихач не послушал и скрылся с места происшествия. Его "жигули" разыскивали почти полсуток, оказалось, что водительского удостоверения у Мехмана нет. Пять лет назад его привлекали к обязательным работам за езду в пьяном виде.
Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Красноярске, в котором пострадал 16-летний кадет. Парня нашли без сознания и в крови на обочине дороги. В рамках расследования уголовного дела правоохранители задержали виновного водителя, скрывшегося с места происшествия. На допросе он попытался оправдаться, заявив, что подумал, будто совершил наезд на дерево.
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