"Всё по делу": Новичок "Спартака" Свинов рассказал, как относится к шуткам о фамилии
Молодой голкипер также признался, что счастлив от подписания контракта с красно-белыми.
Фото © ФК "Спартак"
Новобранец московского "Спартака" Илья Свинов рассказал, как относится к многочисленным шуткам про свою фамилию, которые стали множиться после его перехода из "Факела".
"Нормально отношусь (к шуткам про фамилию после перехода в "Спартак". — Прим. Лайфа). Всё по делу. Ударение в фамилии правильно ставить на "о", — заметил Свинов.
Он также признался, что счастлив от подписания контракта с красно-белыми, и подчеркнул, что не мог себе представить такого стремительного развития своей карьеры.
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