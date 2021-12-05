Новобранец московского "Спартака" Илья Свинов рассказал, как относится к многочисленным шуткам про свою фамилию, которые стали множиться после его перехода из "Факела".

"Нормально отношусь (к шуткам про фамилию после перехода в "Спартак". — Прим. Лайфа). Всё по делу. Ударение в фамилии правильно ставить на "о", — заметил Свинов.