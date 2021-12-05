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"Всё по делу": Новичок "Спартака" Свинов рассказал, как относится к шуткам о фамилии

Молодой голкипер также признался, что счастлив от подписания контракта с красно-белыми.

5 декабря, 10:46

Фото © ФК "Спартак"

Новобранец московского "Спартака" Илья Свинов рассказал, как относится к многочисленным шуткам про свою фамилию, которые стали множиться после его перехода из "Факела".

"Нормально отношусь (к шуткам про фамилию после перехода в "Спартак". — Прим. Лайфа). Всё по делу. Ударение в фамилии правильно ставить на "о", — заметил Свинов.

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Он также признался, что счастлив от подписания контракта с красно-белыми, и подчеркнул, что не мог себе представить такого стремительного развития своей карьеры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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