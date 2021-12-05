Глава ДНР Пушилин заявил, что республика не планирует выходить из Минских соглашений
Он отметил, что шанс на исполнение этих договорённостей "призрачный", но за время существования даже имитации их выполнения Киевом ДНР смогла выстроить государственность.
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Николай Тришин
Донецкая Народная Республика не планирует выходить из Минских соглашений, хоть Украина и не собирается их выполнять. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.
"Украина здесь закрыта в плане выполнения Минских соглашений. Поэтому будь у нас, не будь этого желания, Украина не собирается их выполнять. Собирается найти возможность, чтобы от этого уйти. Но с другой стороны, нам сейчас выходить из Минских соглашений нецелесообразно", — сказал Пушилин.
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Он добавил, что не верит в то, что Украина когда-либо будет выполнять договорённости, шанс на такое развитие событий Пушилин счёл "призрачным". При этом глава ДНР подчеркнул, что за годы, пока существовала хотя бы имитация исполнения соглашений Киевом, республика смогла выстроить свою государственность.
Ранее Пушилин назвал количество жителей республики с российским гражданством. По словам политика, в целом в республике сейчас проживает более двух миллионов человек.
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