Власти Украины не будут исполнять положения Минских соглашений по собственной воле, поэтому их необходимо заставить это делать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если её (Украину. — Прим. Лайфа) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами", — заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".