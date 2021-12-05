"Надо заставлять": Лавров заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения по собственной воле
Глава МИД РФ добавил, что Москва в данный момент привлекает внимание Берлина и Парижа, которые пока лишь потакают желанию Киева, с целью надавить на Незалежную для выполнения договорённостей.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Власти Украины не будут исполнять положения Минских соглашений по собственной воле, поэтому их необходимо заставить это делать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если её (Украину. — Прим. Лайфа) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами", — заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Лавров добавил, что Москва в данный момент привлекает внимание Берлина и Парижа, которые пока только потакают желанию Киева, с целью надавить на Незалежную для выполнения договорённостей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений, поскольку власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Комментариев: 0