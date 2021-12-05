Врач Ворслов объяснил, почему у гипертоников ковид протекает тяжелее

Артериальная гипертензия усугубляет течение любых инфекционных заболеваний, однако для этой категории пациентов особенно опасен коронавирус, проникающий в организм через те же самые рецепторы, которые активны и у гипертоников. Как пояснил главврач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов, при одной и той же нагрузке на организм здорового человека и больного гипертензией инфицирование будет выражено по-разному.

"Грубо говоря, у здорового человека рецепторов пять тысяч на поверхности клетки, то есть пять тысяч вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тысяч вирусов. Скорее всего, он и заболеет быстрее, и коронавирусная инфекция будет проходить тяжелее", — цитирует медика "Общественная служба новостей".

При этом стоит подчеркнуть, что люди, которые нормализуют давление лекарствами, всё равно находятся в группе риска, так как количество специфических рецепторов остаётся прежним. Как пояснила эндокринолог Светлана Калинченко, если у человека есть проблемы со здоровьем, организм повышает давление, чтобы "подтолкнуть" эритроциты, доставляющие кислород в клетки. Она добавила, что люди с хронической гипоксией чаще переносят CoViD-19 в тяжёлой форме.

Но если человек, страдающий гипертонией, следит за здоровьем и вовремя проходит лечение, у него существенно увеличиваются шансы на лёгкое течение коронавируса.