Блогерша из Тюмени похудела больше чем на 100 кг, и её преображению можно лишь позавидовать

Блогерша из Тюмени София Броян не могла похвастаться осиной талией, но это её в принципе не волновало. Девушка была очень позитивной и самокритичной, а её карьера в медиа началась вполне случайно. Пышка опубликовала забавный ролик в "Инстаграме", и тот внезапно набрал множество просмотров, принеся ей славу.

Опасность для здоровья

Видео © TikTok / sofаbro

София продолжала делиться смешными и пародийными видео, пока лишний вес не дал о себе знать — однажды блогерша просто не смогла встать из-за боли в пояснице. Тогда девушка поняла, что её любовь к кока-коле и фастфуду ведёт её к трагедии. Блогерша попыталась сесть на диеты, но ничего не помогало — срывы случались очень часто. Спортом пышка заниматься не могла из-за слишком большого веса в 185 кг. Ситуация казалась безвыходной, не помогал даже гипноз.

Фото © Instagram / sofabro_life

Верный способ

Но в итоге София поняла, что самый действенный вариант — это правильное питание, при котором нет суровых рамок и ограничений, приводящих к срывам. С лимонадами и фастфудом девушке пришлось попрощаться, хоть это и далось ей нелегко. Вес начал уходить стремительно, и блогерша уже обрадовалась таким результатам, но затем наступило плато, с которым все худеющие знакомы не понаслышке.

Фото © Instagram / sofabro_life

На полгода вес "встал" намертво, и это едва не привело Софию в отчаяние. Но ей удалось раскачать его заново. Весь прогресс в похудении блогерша публиковала в личном блоге, который быстро набрал более двух миллионов подписчиков. София рассказывала лайфхаки для похудения и для мотивации, а также советовала, как ухаживать за кожей. Та, кстати, стала настоящей проблемой для Софии.

Фото © Instagram / sofabro_life

Вынужденная операция

После такого огромного веса вся кожа подтянуться просто не может, а потому девушке, сбросившей 105 кг, пришлось прятать своё состояние под закрытой одеждой. Блогерша справлялась как могла, пока наконец-то не решила сделать операцию и удалить всё лишнее. Врачи срезали около 10 кг кожи, чем привели Софию в шок. В клинику девушка обратилась вместе со своим вдохновителем и примером для подражания — бьюти-блогершей Гоар Аветисян.

Фото © Instagram / sofabro_life

Лайфхаки для похудения

Для всех желающих похудеть у Софии есть несколько советов, но все они были известны уже давно. По мнению Софии, есть один хороший способ похудеть, который проверили на себе уже миллионы людей, и пока ничего лучше не придумано. Секрет в том, чтобы сперва поставить себе чёткую цель, движение к которой будет питать худеющего на протяжении всего процесса.











