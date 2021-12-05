Александр Васильев раскрыл секрет визуальной стройности для пышек

Известный историк моды Александр Васильев на шоу "Модный приговор" наглядно показал всем пышкам, какую роль играет асимметрия в наряде. Он продемонстрировал это сразу на двух гостьях программы — блогерше из Свердловской области Татьяне и бывшей дзюдоистке из Брянска Насте, которая ушла из спорта и набрала вес после травмы позвоночника.

Фото © YouTube / Модный приговор и Модный приговор

Для Татьяны стилисты выбрали костюм из олимпийки и юбки, которые были из ткани двух разных видов и максимально не похожих ни по структуре, ни по цвету. И образ дополнила асимметричная молния, которая разрезала силуэт и делала его стройнее.

Фото © YouTube / Модный приговор

По словам Васильева, тренд на асимметрию давно не новый, но его стабильно вспоминают время от времени, поэтому такой наряд всегда будет в моде. А его способность выгодно подчёркивать крупную фигуру является несомненным плюсом.

Фото © YouTube / Модный приговор