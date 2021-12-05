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Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжам

На последнем круге Вероника Степанова сумела выйти из-за спин соперниц и одержать великолепную победу.

5 декабря, 11:43

Вероника Степанова. Фото © instagram.com / stepanova_nika01

Женская сборная России по лыжным гонкам стала победительницей эстафетной гонки четыре по пять километров на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

За нашу команду выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно Степанова на последнем этапе сумела грамотно отработать в группе с соперницами, а ближе к финишу выйти из-за спин конкуренток и принести нашей команде долгожданную победу.

Мужская сборная России заняла второе место в эстафете на Кубке мира по лыжам

Мужская сборная России заняла второе место в эстафете на Кубке мира по лыжам

Следом за нашими расположились представительницы Норвегии и Швеции, которые в финишном створе отпустили Степанову и боролись лишь за серебро. Добавим, что для нашей лыжной сборной это вторая медаль сегодняшнего дня. Ранее серебро в мужской эстафете нашей стране принесли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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