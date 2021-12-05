Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжам

Женская сборная России по лыжным гонкам стала победительницей эстафетной гонки четыре по пять километров на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

За нашу команду выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно Степанова на последнем этапе сумела грамотно отработать в группе с соперницами, а ближе к финишу выйти из-за спин конкуренток и принести нашей команде долгожданную победу.