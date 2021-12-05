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Привитые "Спутником V" с 1 января 2022 года смогут посещать Саудовскую Аравию

Государство вошло в число 102 стран, которые открыты для вакцинированных препаратом, разработанным в России.

5 декабря, 11:30

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд в страну для вакцинированных от коронавируса "Спутником V". Такое решение было принято по результатам совместной работы Минздрава Саудовской Аравии и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица. Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства", — отметили в фонде.

В ВОЗ объяснили, когда определят дату новой инспекции по "Спутнику V"

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Въезд в эту страну для вакцинированных российским препаратом даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Гражданам после въезда в королевство нужно будет провести двое суток на карантине, а также сдать ПЦР-тест.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему ВОЗ тянет с признанием вакцины "Спутник V". Он отметил, что после одобрения привитые данным препаратом россияне смогут въезжать в ещё большее число стран.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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