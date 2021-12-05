Привитые "Спутником V" с 1 января 2022 года смогут посещать Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд в страну для вакцинированных от коронавируса "Спутником V". Такое решение было принято по результатам совместной работы Минздрава Саудовской Аравии и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица. Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства", — отметили в фонде.

Въезд в эту страну для вакцинированных российским препаратом даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Гражданам после въезда в королевство нужно будет провести двое суток на карантине, а также сдать ПЦР-тест.