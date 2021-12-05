Личный врач Саакашвили объяснила, зачем политик принимает психотропные лекарства

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принимает психотропные лекарства из-за проблем со сном, начавшихся после перенесённого в 2020 году коронавируса. Об этом рассказала его личный врач Нино Гогоришвили.

"У него были проблемы со сном, и ему назначили определённые психотропные препараты. За базу были взяты те препараты, которые он принимал в период последующего лечения. После наблюдения они были изменены. Эта проблема со сном сохраняется и сегодня, но мы с ней справляемся", — сказала она журналистам в военном госпитале в Гори, где сейчас находится политик.

По словам Гогоришвили, дозировка лекарств ни разу не превышалась, а Саакашвили пил минимально допустимую дозу препарата. Также медик заявила об открытости к другим мнениям врачей касаемо лечения, однако не с экранов телевизоров. При этом не стала раскрывать название лекарства, заметив, что это конфиденциальная информация. Она указала, что центр "Эмпатия" и Госкомиссия достигли компромисса, и эти лекарства прописываются экс-президенту на согласованной основе.