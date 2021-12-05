"Нижний Новгород" обыграл "Рубин" в матче РПЛ и покинул зону вылета

Уже на второй минуте Калинский сумел открыть счёт в матче, реализовав пенальти. Немногим позже своё слово сказал Дрейер, который восстановил равновесие на табло. Однако в конце первого тайма всё тот же Калинский во второй раз в матче поразил ворота Дюпина и принёс три очка команде Александра Кержакова.