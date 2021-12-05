"Нижний Новгород" обыграл "Рубин" в матче РПЛ и покинул зону вылета
Подопечные Леонида Слуцкого продолжают балансировать на границе первой десятки команд лиги.
Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"
Футбольный клуб "Нижний Новгород" на домашней арене обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:1 и сумел выйти из зоны вылета.
Уже на второй минуте Калинский сумел открыть счёт в матче, реализовав пенальти. Немногим позже своё слово сказал Дрейер, который восстановил равновесие на табло. Однако в конце первого тайма всё тот же Калинский во второй раз в матче поразил ворота Дюпина и принёс три очка команде Александра Кержакова.
Благодаря этой победе нижегородцы сумели подняться на 13-е место, приблизившись к "Ростову", с которым они сравнялись по очкам. "Рубин" же расположился на десятом месте, имея в активе 22 балла.
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