"Забавный парень": Тарасова назвала Милохина своим фаворитом в "Ледниковом периоде"
По его мнению, он очень быстро учится, особенно после неудачной поддержки в первом эфире, где блогер уронил свою партнёршу.
Татьяна Тарасова, Даня Милохин. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, instagram.com/danya_milokhin
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала блогера Даню Милохина своим фаворитом в проекте "Ледниковый период", где он выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Заявление она сделала в эфире НТВ.
"Даня Милохин — мой фаворит? Да! Он забавный парень. Мне он сразу понравился. Пойти в спорт, а не в шоу-бизнес? Я думаю, что ему трудно было определиться. Он же парень из детского дома. Хорошо, что он куда-то пошёл", — заметила Тарасова.
По её собственному признанию, блогер достаточно быстро учится на проекте, особенно после неудачной поддержки в первой программе, где он уронил Медведеву.
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