Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала блогера Даню Милохина своим фаворитом в проекте "Ледниковый период", где он выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Заявление она сделала в эфире НТВ.

"Даня Милохин — мой фаворит? Да! Он забавный парень. Мне он сразу понравился. Пойти в спорт, а не в шоу-бизнес? Я думаю, что ему трудно было определиться. Он же парень из детского дома. Хорошо, что он куда-то пошёл", — заметила Тарасова.