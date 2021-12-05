Миранчука могут включить в сделку по покупке полузащитника "Сассуоло" Бога
Таким образом команда из Бергамо попытается снизить трансферную стоимость ивуарийского футболиста.
Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / ЕРА / PAOLO MAGNI
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Сассуоло", куда его обменяют на Жереми Бога. Об этом пишет Calciomercato.
По данным издания, клуб из Бергамо уже близок к подписанию Бога. Трансфер может обойтись "Аталанте" в 15–18 миллионов евро. При этом в обратном направлении может проследовать Миранчук. Одной из целей такого обмена может стать попытка снизить трансферную стоимость ивуарийца. Добавим, что в "Сассуоло" заинтересованы в приходе Миранчука.
Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук может перейти в "Торино" на правах аренды с правом выкупа.
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