"Арсенал" вырвал победу над "Химками" в РПЛ и поднялся из зоны стыковых матчей

В первые 25 минут Игорь Черевченко был вынужден сделать сразу три замены из-за полученных футболистами травм. Так, игру не смогли продолжить Адеми, Филин и Данилкин. Однако после этого "Химки" сумели открыть счёт — Мирзов был точен с пенальти. Судьба встречи решилась во втором тайме. Сначала Давиташвили отыграл отставание, а ближе к концу Кангва принёс победу тулякам.