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"Арсенал" вырвал победу над "Химками" в РПЛ и поднялся из зоны стыковых матчей

Подмосковная команда была вынуждена сделать сразу три замены в самом начале матча из-за полученных игроками травм.

5 декабря, 12:51

Фото © VK / ПФК "Арсенал" (Тула)

"Химки" на своём поле уступили тульскому "Арсеналу" в матче 17-го тура РПЛ. Встреча на "Арене Химки" завершилась со счётом 1:2.

В первые 25 минут Игорь Черевченко был вынужден сделать сразу три замены из-за полученных футболистами травм. Так, игру не смогли продолжить Адеми, Филин и Данилкин. Однако после этого "Химки" сумели открыть счёт — Мирзов был точен с пенальти. Судьба встречи решилась во втором тайме. Сначала Давиташвили отыграл отставание, а ближе к концу Кангва принёс победу тулякам.

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В турнирной таблице "Химки" остались на последнем месте, имея 14 очков в активе. Команда Миодрага Божовича сумела подняться на 11-ю позицию, обогнав "Ростов".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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