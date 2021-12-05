Женская сборная России по биатлону заняла восьмое место в эстафете на Кубке мира

Женская сборная России по биатлону не сумела хорошо выступить в эстафете 4x6 километров на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде, заняв восьмое место.

Любопытно, что после первого этапа наши девушки шли в лидерах: Кристина Резцова великолепно провела свою часть гонки и отправила на дистанцию Ларису Куклину. Однако представительница Ямала не смогла порадовать ни стрельбой, ни ходом. Светлана Миронова и завершавшая гонку Ульяна Нигматуллина не сумели поправить положение, остановившись в итоге на восьмом месте.