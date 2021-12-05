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Женская сборная России по биатлону заняла восьмое место в эстафете на Кубке мира

Победу одержали представительницы Франции, которые около минуты выиграли у белорусок, ставших вторыми. Замкнули тройку лидеров шведки.

5 декабря, 12:56

Фото © ТАСС / ЕРА / Anders Wiklund

Женская сборная России по биатлону не сумела хорошо выступить в эстафете 4x6 километров на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде, заняв восьмое место.

Любопытно, что после первого этапа наши девушки шли в лидерах: Кристина Резцова великолепно провела свою часть гонки и отправила на дистанцию Ларису Куклину. Однако представительница Ямала не смогла порадовать ни стрельбой, ни ходом. Светлана Миронова и завершавшая гонку Ульяна Нигматуллина не сумели поправить положение, остановившись в итоге на восьмом месте.

Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Победу же одержала сборная Франции, которая привезла около минуты соперницам из Белоруссии, ставшей второй. Третье место у хозяек — сборной Швеции, которая прорвалась на пьедестал с двумя штрафными кругами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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