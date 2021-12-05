Биатлонист Латыпов занял 11-е место в гонке преследования на Кубке мира

Стартовав четвёртым, Латыпов здорово отработал на первых двух огневых рубежах, подойдя к третьей стрельбе в числе лидеров. Однако дальше он допустил три промаха на двух "стойках" и опустился к границам первой десятки. В итоге он финишировал на девятом месте. Остальные представители нашей страны также провалили гонку. Стартовавший 13-м Александр Логинов финишировал лишь в четвёртом десятке.