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Биатлонист Латыпов занял 11-е место в гонке преследования на Кубке мира

Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Следом на финиш приехали швед Себастьян Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен.

5 декабря, 14:47

Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ЕРА / FREDRIK SANDBERG

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял одиннадцатое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Стартовав четвёртым, Латыпов здорово отработал на первых двух огневых рубежах, подойдя к третьей стрельбе в числе лидеров. Однако дальше он допустил три промаха на двух "стойках" и опустился к границам первой десятки. В итоге он финишировал на девятом месте. Остальные представители нашей страны также провалили гонку. Стартовавший 13-м Александр Логинов финишировал лишь в четвёртом десятке.

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Победу одержал норвежец Ветле-Шостад Кристиансен, который здорово отработал на финальном огневом рубеже и сумел выиграть гонку. В споре за второе место сильнее был хозяин трассы Себастьян Самуэльссон, третьим стал Эмильен Жаклен из Франции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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