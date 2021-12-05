Биатлонист Латыпов занял 11-е место в гонке преследования на Кубке мира
Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Следом на финиш приехали швед Себастьян Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ЕРА / FREDRIK SANDBERG
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял одиннадцатое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Стартовав четвёртым, Латыпов здорово отработал на первых двух огневых рубежах, подойдя к третьей стрельбе в числе лидеров. Однако дальше он допустил три промаха на двух "стойках" и опустился к границам первой десятки. В итоге он финишировал на девятом месте. Остальные представители нашей страны также провалили гонку. Стартовавший 13-м Александр Логинов финишировал лишь в четвёртом десятке.
Победу одержал норвежец Ветле-Шостад Кристиансен, который здорово отработал на финальном огневом рубеже и сумел выиграть гонку. В споре за второе место сильнее был хозяин трассы Себастьян Самуэльссон, третьим стал Эмильен Жаклен из Франции.
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