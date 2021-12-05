Сноубордистка Заварзина сообщила о разводе с олимпийским чемпионом Уайлдом
Именно после свадьбы с россиянкой уроженец США решил получить паспорт РФ и выступать за нашу страну.
Вик Уайлд и Алёна Заварзина. Фото © ТАСС / Машков Юрий
Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года — сноубордистка Алёна Заварзина сообщила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом. Об этом она написала в "Инстаграме".
"Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет", — написала спортсменка.
Отметим, что Уайлд и Заварзина женились летом 2011 года. После этого гражданин США решил получить паспорт РФ и выступать за нашу страну. В результате он стал двукратным чемпионом Олимпиады 2014 года.
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