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Сноубордистка Заварзина сообщила о разводе с олимпийским чемпионом Уайлдом

Именно после свадьбы с россиянкой уроженец США решил получить паспорт РФ и выступать за нашу страну.

5 декабря, 15:49

Вик Уайлд и Алёна Заварзина. Фото © ТАСС / Машков Юрий

Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года — сноубордистка Алёна Заварзина сообщила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет", — написала спортсменка.

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Отметим, что Уайлд и Заварзина женились летом 2011 года. После этого гражданин США решил получить паспорт РФ и выступать за нашу страну. В результате он стал двукратным чемпионом Олимпиады 2014 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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