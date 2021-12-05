Сноубордистка Заварзина сообщила о разводе с олимпийским чемпионом Уайлдом

Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года — сноубордистка Алёна Заварзина сообщила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет", — написала спортсменка.