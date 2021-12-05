Бастрыкин поручил проверить на экстремизм песни Оксимирона и Noize MC

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Оксимирона (Мирона Фёдорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) по обращению инициативной "группы патриотов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авторы жалобы считают, что эти исполнители в своих композициях "пропагандируют негативное отношение" к полицейским. Кроме того, в песнях также усмотрели "попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".

"Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку", — добавили в СК РФ.