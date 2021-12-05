НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бастрыкин поручил проверить на экстремизм песни Оксимирона и Noize MC

Кроме того, в творчестве рэперов инициаторы жалобы также усмотрели "попытки реабилитации нацизма" и пропаганду негативного отношения к сотрудникам полиции.

5 декабря, 15:49

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Оксимирона (Мирона Фёдорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) по обращению инициативной "группы патриотов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авторы жалобы считают, что эти исполнители в своих композициях "пропагандируют негативное отношение" к полицейским. Кроме того, в песнях также усмотрели "попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".

"Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку", — добавили в СК РФ.

Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков

Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков

А ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Валерия Рашкина. Напомним, сам парламентарий признался в незаконном убийстве лося, с тушей которого его поймали в конце октября.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1