Бастрыкин поручил проверить на экстремизм песни Оксимирона и Noize MC
Кроме того, в творчестве рэперов инициаторы жалобы также усмотрели "попытки реабилитации нацизма" и пропаганду негативного отношения к сотрудникам полиции.
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Оксимирона (Мирона Фёдорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) по обращению инициативной "группы патриотов". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Авторы жалобы считают, что эти исполнители в своих композициях "пропагандируют негативное отношение" к полицейским. Кроме того, в песнях также усмотрели "попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".
"Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку", — добавили в СК РФ.
А ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Валерия Рашкина. Напомним, сам парламентарий признался в незаконном убийстве лося, с тушей которого его поймали в конце октября.
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