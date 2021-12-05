В Австрии лыжники попали под двухсотметровую лавину, трое погибли
В числе жертв схода снежной массы — чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Хофер.
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При сходе 200-метровой лавины в Центральной Австрии погибли три лыжника, а ещё двое получили травмы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на региональную полицию.
Как уточняется, спортсмены были в числе группы из 11 лыжников, отправившихся 4 декабря, в субботу, в поход в коммуне Твенг, федеральная земля Зальцбург. Восьмерых сбил снежный пласт, причём троих из них засыпало лавиной, а ещё двое смогли высвободиться.
Спасатели смогли найти двух лыжников, один из них уже был мёртв, второй умер в больнице. Тело третьего погибшего обнаружили только спустя четыре часа после схода лавины, потому что у него не было поискового устройства. Все погибшие — молодые люди, жители Австрии. Двоим из них было по 19 лет, а третьему — 24 года. Причём в числе жертв чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Хофер.
Ранее Лайф писал, что количество жертв извержения вулкана в Индонезии увеличилось. Поисковая операция продолжается, поэтому список погибших ещё может расшириться. Пострадали десятки человек.
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