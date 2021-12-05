В Австрии лыжники попали под двухсотметровую лавину, трое погибли

Как уточняется, спортсмены были в числе группы из 11 лыжников, отправившихся 4 декабря, в субботу, в поход в коммуне Твенг, федеральная земля Зальцбург. Восьмерых сбил снежный пласт, причём троих из них засыпало лавиной, а ещё двое смогли высвободиться.

Спасатели смогли найти двух лыжников, один из них уже был мёртв, второй умер в больнице. Тело третьего погибшего обнаружили только спустя четыре часа после схода лавины, потому что у него не было поискового устройства. Все погибшие — молодые люди, жители Австрии. Двоим из них было по 19 лет, а третьему — 24 года. Причём в числе жертв чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Хофер.