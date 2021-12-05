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Мурашко: Пока нет данных, какой штамм ковида выявлен у прибывших из ЮАР туристов

Министерство здравоохранения ждёт расшифровку анализов, подтвердивших наличие инфекции у путешественников.

5 декабря, 15:20
<p>Михаил Мурашко. Фото © Минздрав РФ</p>

Михаил Мурашко. Фото © Минздрав РФ

К настоящему моменту Минздрав не располагает данными о том, какой именно штамм ковида выявлен у путешественников, вернувшихся в Россию из ЮАР. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Пока нет. Идёт расшифровка", — сказал глава ведомства журналистам.

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Напомним, что у девяти вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили коронавирус. В Роспотребнадзоре заявили, что всех заразившихся госпитализировали, они находятся под медицинским наблюдением.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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