Путин исполнит новогодние мечты трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин присоединился к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Так, глава государства решил воплотить в жизнь желания сразу трёх ребятишек из разных уголков страны.

На церемонии вручения международной премии "Мы вместе" ведущие предложили российскому лидеру выбрать "игрушки" с новогоднего дерева, на которых записаны пожелания детей. На что Путин охотно согласился и стал выбирать шарики с ёлки. Первым в списке счастливчиков оказался 14-летний Марк Кобленев из Подмосковья, который мечтает о гитаре.

"Жалко, что не на связи, можно было бы спросить: он на гитаре играет сам?" — отреагировал глава государства на мечту подростка.