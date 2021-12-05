Путин исполнит новогодние мечты трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Ребята грезят о новенькой гитаре, походе на "Лебединое озеро" в Мариинку и экскурсии в настоящую пожарную часть.
Скриншот © LIFE
Путин исполнит новогодние мечты трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин присоединился к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Так, глава государства решил воплотить в жизнь желания сразу трёх ребятишек из разных уголков страны.
На церемонии вручения международной премии "Мы вместе" ведущие предложили российскому лидеру выбрать "игрушки" с новогоднего дерева, на которых записаны пожелания детей. На что Путин охотно согласился и стал выбирать шарики с ёлки. Первым в списке счастливчиков оказался 14-летний Марк Кобленев из Подмосковья, который мечтает о гитаре.
"Жалко, что не на связи, можно было бы спросить: он на гитаре играет сам?" — отреагировал глава государства на мечту подростка.
Далее Путин продолжил выбирать новогодние шарики с пожеланиями детей, и вторым везунчиком стал пятилетний Осор Аюшев из Бурятии. Мальчик хочет примерить на себя роль пожарного. И наконец, в третьем шарике, который выбрал глава государства, была мечта 13-летней Тани Троценко из Ставропольского края, которая грезит о походе в Мариинский театр на "Лебединое озеро". Путин отметил, что девочка уже может считать, что она на пути в Санкт-Петербург.
Напомним, всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Ранее Лайф рассказывал, что в прошлом году, например, в Екатеринбурге 27 Дедов Морозов и Снегурочек исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний". Тогда же в "Ёлке желаний" поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А ещё мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.
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