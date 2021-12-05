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Путин поддержал идею "Единой России" о страховании волонтёров

Российский лидер отметил, что личное, глубокое понимание проблем всё чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень.

5 декабря, 14:47

Скриншот © LIFE

Лидер РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" о страховании добровольцев.

"Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек всё чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений. Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтёрского движения, в том числе это касается страхования добровольцев", — сказал российский лидер, выступая на церемонии вручения премии "Мы вместе".

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Глава государства отметил, что форум "Мы вместе" является форумом реальных дел, хороших и добрых проектов.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" посвящён социальному партнёрству в целях устойчивого развития. Он проводится в России с 2015 года, в этом году проходит под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин на форуме "Мы вместе" назвал вдохновляющим пример волонтёров. Президент РФ отметил, что с каждым годом движение добровольцев становится всё более мощной силой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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