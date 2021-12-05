Путин: Волонтёры во время пандемии взяли на себя огромную нагрузку и ответственность
Российский лидер поблагодарил всех, кто не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы и участвует в акции #МыВместе.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Президент России Владимир Путин заявил, что во время пандемии коронавируса волонтёры взяли на себя огромную нагрузку и ответственность. Об этом он сказал, выступая с приветственным словом к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе".
"Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой", — указал российский лидер.
Путин поблагодарил всех тех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, а также участвует в общегосударственной акции #МыВместе.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин на форуме "Мы вместе" назвал вдохновляющим пример волонтёров. Президент РФ отметил, что с каждым годом движение добровольцев становится всё более мощной силой.
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