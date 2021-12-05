Путин: Волонтёры во время пандемии взяли на себя огромную нагрузку и ответственность

Президент России Владимир Путин заявил, что во время пандемии коронавируса волонтёры взяли на себя огромную нагрузку и ответственность. Об этом он сказал, выступая с приветственным словом к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе".

"Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтёры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой", — указал российский лидер.

Путин поблагодарил всех тех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, а также участвует в общегосударственной акции #МыВместе.