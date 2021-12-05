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Голикова поблагодарила помогающих в борьбе с ковидом волонтёров

По словам вице-премьера, когда люди объединяются перед проблемой, им всё по силам.

5 декабря, 14:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Волонтёрство в сфере здоровья на сегодняшний день является главным из-за пандемии коронавируса. Каждому, кто трудится в полях, нужно сказать спасибо. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, поздравив всех с Днём волонтёра.

"Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо тем, кто здесь, в зале, кто будет выходить на сцену как победитель, и всем тем, кто трудится в полях — в медицинских организациях, социальных учреждениях и других местах, где вы отдаёте сердце и душу. Хочу вас ещё раз за это поблагодарить", — сказала она на церемонии награждения международной премией "Мы вместе".

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Вице-премьер заметила, что участниками мероприятия являются люди, реализовывавшие проекты, помогавшие в медорганизациях, занимавшиеся донорством, спортом и здоровым образом жизни. Кроме того, уже два года волонтёры по всей стране работают в красных зонах и пунктах вакцинации, а также оказывают помощь в домах престарелых.

"Огромное спасибо. Хочу сказать, что, когда нас так много, мы вместе, нам всё под силу", — добавила она.

Кириенко на форуме "Мы вместе" заявил об универсальности волонтёрства в России

Кириенко на форуме "Мы вместе" заявил об универсальности волонтёрства в России

Напомним, форум "Мы вместе" объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители могли увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Запущены акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в них можно прямо на площадке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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