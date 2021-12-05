Глава Федерации Красного Креста Рокка отметил важность проведения форума "Мы вместе"

Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка заявил, что форум гражданского участия "Мы вместе" является событием чрезвычайно большого масштаба.

"Для нас это событие чрезвычайно большого масштаба, этот форум "Мы вместе". Оно для нас важно и велико, потому что волонтёрская деятельность — это то, что мы называем силой человечности", — сказал Рокка.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина "за признание важности волонтёрства" и отметил, что даже самые лучшие правительства и страны, если такие существуют, не могут отвечать на каждый вызов так оперативно, как это делают добровольцы. И во всём мире начинают признавать роль гражданского общества и движения волонтёров.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" посвящён социальному партнёрству в целях устойчивого развития. Он проводится в России с 2015 года, в этом году проходит под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.