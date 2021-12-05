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Профсоюз: Морякам с задержанного российского сухогруза "Руслана" ничего не угрожает

Представитель РПСМ подчеркнул, что надеется на подключение МИД РФ. По его словам, "власти Польши должны разобраться в ситуации".

5 декабря, 14:07

Порт Гданьска. Фото © Wikipedia

Экипаж российского сухогруза "Руслана", задержанного пограничниками Польши в Гданьском заливе Балтийского моря, состоит из граждан РФ. Как сообщил представитель Российского профессионального союза моряков (РПСМ) в беседе с ТАСС, жизни находящихся на судне людей ничего не угрожает.

"В профсоюз пока никто (по поводу инцидента с сухогрузом. — Прим. Лайфа) не обращался. Это российское судно, российские моряки, наверняка среди них кто-то является членом профсоюза, но на нас пока не выходили. Ничего угрожающего жизни и здоровью экипажа нет", — указали в профсоюзе.

В случае если соответствующее обращение поступит в профсоюз, его сотрудники предпримут все возможные действия для помощи экипажу судна. Также представитель РПСМ подчеркнул, что надеется на подключение к ситуации российского внешнеполитического ведомства. По его словам, во всём должны разобраться власти Польши.

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В настоящий момент сухогруз находится в порту Гданьска. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Ранее Лайф сообщал, что польские пограничники задержали в Балтийском море российский сухогруз "Руслана". Как указали местные СМИ, экипаж корабля якобы управлял судном в нетрезвом состоянии, едва удалось избежать выхода на мель.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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