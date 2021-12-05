Медведчук рассказал о причастности Зеленского к росту тарифов на Украине почти на 50%
Также лидер ОПЗЖ напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по его словам, говорит о том, что Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса.
Виктор Медведчук. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"
За два года президентства Владимира Зеленского на Украине в разы выросли тарифы, увеличившись почти на 50%. Такое заявление сделал глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда".
"Тарифы повысили с 1 декабря, а МВФ (Международный валютный фонд. — Прим. Лайфа) в своём требовании для того, чтобы Украина смогла получить последующие транши в следующем году, заставил снять ограничение на их рост. За два года с момента прихода Зеленского к власти эти тарифы выросли на 49% и продолжают расти", — пояснил Медведчук.
Также он напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по словам Медведчука, говорит о том, что на сегодняшний день Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса. Вместе с тем лидер ОПЗЖ считает, что Киев не может справиться с трудностями исключительно из-за "ограниченности" нынешней украинской власти.
Ранее Лайф писал, что мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей о грозящих городу веерных отключениях. Градоначальник пожаловался на слишком высокую цену на газ для украинцев и заявил об ожидаемом подорожании продуктов в стране.
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