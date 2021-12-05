Медведчук рассказал о причастности Зеленского к росту тарифов на Украине почти на 50%

За два года президентства Владимира Зеленского на Украине в разы выросли тарифы, увеличившись почти на 50%. Такое заявление сделал глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда".

"Тарифы повысили с 1 декабря, а МВФ (Международный валютный фонд. — Прим. Лайфа) в своём требовании для того, чтобы Украина смогла получить последующие транши в следующем году, заставил снять ограничение на их рост. За два года с момента прихода Зеленского к власти эти тарифы выросли на 49% и продолжают расти", — пояснил Медведчук.

Также он напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по словам Медведчука, говорит о том, что на сегодняшний день Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса. Вместе с тем лидер ОПЗЖ считает, что Киев не может справиться с трудностями исключительно из-за "ограниченности" нынешней украинской власти.