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Медведчук рассказал о причастности Зеленского к росту тарифов на Украине почти на 50%

Также лидер ОПЗЖ напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по его словам, говорит о том, что Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса.

5 декабря, 14:27
<p>Виктор Медведчук. Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/intervju/vyhod_viktora_medvedchuka_k_smi_posle_okonchanija_zasedanija_pecherskogo_rajonnogo_suda_goroda_kieva_po_prodleniju_mery_presechenija.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Оппозиционная платформа — За жизнь"</a></p>

Виктор Медведчук. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"

За два года президентства Владимира Зеленского на Украине в разы выросли тарифы, увеличившись почти на 50%. Такое заявление сделал глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда".

"Тарифы повысили с 1 декабря, а МВФ (Международный валютный фонд. — Прим. Лайфа) в своём требовании для того, чтобы Украина смогла получить последующие транши в следующем году, заставил снять ограничение на их рост. За два года с момента прихода Зеленского к власти эти тарифы выросли на 49% и продолжают расти", — пояснил Медведчук.

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Также он напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по словам Медведчука, говорит о том, что на сегодняшний день Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса. Вместе с тем лидер ОПЗЖ считает, что Киев не может справиться с трудностями исключительно из-за "ограниченности" нынешней украинской власти.

Ранее Лайф писал, что мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей о грозящих городу веерных отключениях. Градоначальник пожаловался на слишком высокую цену на газ для украинцев и заявил об ожидаемом подорожании продуктов в стране.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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