В Перми сотрудники ДПС спасли жизнь задыхающемуся ребёнку с отёком Квинке

В Перми инспекторы ДПС помогли в спасении жизни двухлетнего мальчика, который внезапно стал задыхаться. Они довезли его до больницы на патрульной машине и на руках отнесли в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба пермского управления ГИБДД.

"Благодаря слаженным, грамотным и оперативным действиям экипажа ДПС ребёнок своевременно был передан медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что у мальчика начался отёк дыхательных путей по дороге в лабораторию приёма анализов. Мать малыша добежала до дежуривших по району инспекторов ДПС — старшего лейтенанта Алексея Галямшина и лейтенанта Эдуарда Томилина. Сотрудники полиции посадили мать и ребёнка в патрульный автомобиль и поехали в больницу, включив спецсигналы. Инспектор Томилин отнёс ребёнка в реанимацию на руках.

По данным ведомства, у ребёнка начался отёк Квинке, семья приехала в Пермь из отдалённого края. В департаменте пермского управления ГИБДД об инциденте стало известно после письма с благодарностями от мамы ребёнка.