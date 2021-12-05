В Перми сотрудники ДПС спасли жизнь задыхающемуся ребёнку с отёком Квинке
Они усадили мальчика и его маму в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и ринулись в больницу. Один из инспекторов отнёс ребёнка в реанимацию на руках.
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В Перми инспекторы ДПС помогли в спасении жизни двухлетнего мальчика, который внезапно стал задыхаться. Они довезли его до больницы на патрульной машине и на руках отнесли в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба пермского управления ГИБДД.
"Благодаря слаженным, грамотным и оперативным действиям экипажа ДПС ребёнок своевременно был передан медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что у мальчика начался отёк дыхательных путей по дороге в лабораторию приёма анализов. Мать малыша добежала до дежуривших по району инспекторов ДПС — старшего лейтенанта Алексея Галямшина и лейтенанта Эдуарда Томилина. Сотрудники полиции посадили мать и ребёнка в патрульный автомобиль и поехали в больницу, включив спецсигналы. Инспектор Томилин отнёс ребёнка в реанимацию на руках.
По данным ведомства, у ребёнка начался отёк Квинке, семья приехала в Пермь из отдалённого края. В департаменте пермского управления ГИБДД об инциденте стало известно после письма с благодарностями от мамы ребёнка.
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