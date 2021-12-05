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Украина получила вторую партию американского угля

В общей сложности запланировано семь поставок. Прибытие следующих трёх ожидается до конца декабря.

5 декабря, 12:27

Фото © Pexels

На Украину на фоне энергокризиса прибыло второе судно с углём из США. Об этом сообщается на сайте частной ДТЭК "Энерго".

"На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углём. <...> Общий объём второй поставки составляет 66 тысяч тонн", — говорится в заявлении компании.

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В ДТЭК уточнили, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Прибытие следующих трёх партий американского угля в Незалежную ожидается до конца декабря. Общий объём поставок — 470 тысяч тонн. Напомним, что первая партия угля поступила в страну 21 ноября.

Ранее стало известно, что на Украине отключилось 90% мощностей государственных ТЭС. 60% простаивают из-за нехватки угля, остальные — по причине ремонта.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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