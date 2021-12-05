Украина получила вторую партию американского угля

На Украину на фоне энергокризиса прибыло второе судно с углём из США. Об этом сообщается на сайте частной ДТЭК "Энерго".

"На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углём. <...> Общий объём второй поставки составляет 66 тысяч тонн", — говорится в заявлении компании.

