Украина получила вторую партию американского угля
В общей сложности запланировано семь поставок. Прибытие следующих трёх ожидается до конца декабря.
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На Украину на фоне энергокризиса прибыло второе судно с углём из США. Об этом сообщается на сайте частной ДТЭК "Энерго".
"На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углём. <...> Общий объём второй поставки составляет 66 тысяч тонн", — говорится в заявлении компании.
В ДТЭК уточнили, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Прибытие следующих трёх партий американского угля в Незалежную ожидается до конца декабря. Общий объём поставок — 470 тысяч тонн. Напомним, что первая партия угля поступила в страну 21 ноября.
Ранее стало известно, что на Украине отключилось 90% мощностей государственных ТЭС. 60% простаивают из-за нехватки угля, остальные — по причине ремонта.
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