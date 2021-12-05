Выявивший омикрон-штамм учёный углядел связь между животными и появлением новой мутации

Один из первых учёных, обративших внимание на штамм ковида "омикрон", рассказал о новой гипотезе происхождения этой мутации. По словам директора Ботсванско-Гарвардской лаборатории по СПИДу Сикхулиле Мойо, человек мог заразиться штаммом от животного.

Мойо отметил, что на данный момент нет никаких доказательств теории о том, что "омикрон" развился у человека с ослабленным иммунитетом. Кроме того, специалисты выявили многочисленные изменения в геноме нового штамма.

"Мы всё ещё пытаемся понять, как столько мутаций сформировалось за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени", — цитирует агентство Bloomberg Мойо.