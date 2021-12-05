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Выявивший омикрон-штамм учёный углядел связь между животными и появлением новой мутации

На сегодняшний день нет никаких доказательств теории о том, что данный вариант ковида развился у человека с ослабленным иммунитетом, подчеркнул специалист.

5 декабря, 12:24

Фото © Pixabay

Один из первых учёных, обративших внимание на штамм ковида "омикрон", рассказал о новой гипотезе происхождения этой мутации. По словам директора Ботсванско-Гарвардской лаборатории по СПИДу Сикхулиле Мойо, человек мог заразиться штаммом от животного.

Мойо отметил, что на данный момент нет никаких доказательств теории о том, что "омикрон" развился у человека с ослабленным иммунитетом. Кроме того, специалисты выявили многочисленные изменения в геноме нового штамма.

"Мы всё ещё пытаемся понять, как столько мутаций сформировалось за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени", — цитирует агентство Bloomberg Мойо.

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Вместе с тем учёный считает, что "омикрон" накапливает собственный набор мутаций, поскольку очень быстро распространяется по всему миру.

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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм — ещё выясняется.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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