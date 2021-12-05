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Вспышка ковида зафиксирована на борту американского круизного лайнера

На судне находится более 3,2 тысячи человек. Корабль за неделю успел побывать в Белизе, Гондурасе и Мексике.

5 декабря, 12:05

Круизный лайнер Norwegian. Фото © Shutterstock

Не менее десяти человек сдали положительный тест на коронавирус на борту круизного лайнера компании-оператора Norwegian, прибывающего в порт города Новый Орлеан в США. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения штата Луизиана.

"На круизном лайнере компании Norwegian, прибывающем на этих выходных в Новый Орлеан, выявлены 10 случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа и пассажиров", — уточнили в ведомстве.

По заявлению департамента на корабле были приняты меры по сдерживанию дальнейшего распространения вируса. Перед высадкой на сушу каждый из пассажиров и членов экипажа пройдёт тестирование на CoViD-19.

"Получившие положительный результат теста на коронавирус либо отправятся домой на личном автомобиле, либо самоизолируются в соответствии с рекомендациями федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США в помещениях, предоставленных компанией Norwegian", — указано в релизе.

Известно, что судно отчалило из Нового Орлеана 28 ноября. На борту находится более 3,2 тысячи человек. Следуя по маршруту, лайнер останавливался в Белизе, Гондурасе и Мексике.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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