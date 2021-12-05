Один человек погиб после обрушения здания в Туве

В Туве один человек погиб после обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довурак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

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"На месте работает местный гарнизон пожарной части. Под завалами находилось два человека, одного из них извлекли без признаков жизни. По второму работы продолжаются", — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил источник Лайфа, пострадавшего не могут достать из-за угрозы дальнейшего обрушения. На месте работают шесть единиц техники и 15 человек. Площадь не уточняется, однако на фото с места событий, которые оказались в нашем распоряжении, видно, что территория завалов достаточно обширная.