Один человек погиб после обрушения здания в Туве
Один пострадавший находится под завалами. На месте работает местный гарнизон пожарной части.
Фото © LIFE
В Туве один человек погиб после обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довурак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
Фото © LIFE
"На месте работает местный гарнизон пожарной части. Под завалами находилось два человека, одного из них извлекли без признаков жизни. По второму работы продолжаются", — сообщил собеседник агентства.
Как уточнил источник Лайфа, пострадавшего не могут достать из-за угрозы дальнейшего обрушения. На месте работают шесть единиц техники и 15 человек. Площадь не уточняется, однако на фото с места событий, которые оказались в нашем распоряжении, видно, что территория завалов достаточно обширная.
Ранее Лайф рассказывал, что ураган с корнем вырвал Тургеневский дуб в Орловской области. Двухвековой исполин ранее внесли в Реестр старовозрастных деревьев. Он был очень популярной достопримечательностью.
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