Путин на форуме "Мы вместе" назвал вдохновляющим пример волонтёров

Путин назвал вдохновляющим пример волонтёров. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума "Мы вместе" и поздравил их с Днём волонтёра, который отмечается 5 декабря. Он подчеркнул, что в РФ высоко оценивается деятельность, работа конкретных граждан на благо людей.

"Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, добиваются конкретных результатов для общего блага и, что важно, для столь необходимой, порой незаменимой поддержки конкретных людей, конкретного человека, конкретных семей", — сказал Путин, выступая в режиме видеосвязи.

Российский лидер вновь напомнил, что волонтёры в условиях пандемии коронавируса взяли на себя огромную нагрузку и ответственность, вложили большое количество сил и душевного тепла в борьбу с общей бедой, а также рисковали собой, своим здоровьем и жизнью. Президент поблагодарил всех, "кто проявил такую солидарность", кто не остался в стороне и реализует собственные инициативы, а также общегосударственные. Он добавил, что к акции #МыВместе присоединились некоммерческие организации, предприниматели, общественники и партии, в частности "Единая Россия".

"Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован. А ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан. С каждым годом волонтёрское движение становится всё более мощной силой", — подчеркнул Путин.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" посвящён социальному партнёрству в целях устойчивого развития. Он проводится в России с 2015 года, в этом году проходит под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.