Партия народных дел: Почему "Единая Россия" сделала ставку на общественников и добровольцев Правящая партия решила сделать особый упор на развитие волонтёрского движения. 4 декабря, 19:50 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

4 ноября в Москве состоялся съезд партии "Единая Россия". Помимо очевидной повестки — отчёте о работе за пять лет, подведения итогов избирательной кампании по выборам в Госдуму — съезд запомнился обсуждением главной партийной новации 2020 года — волонтёрского движения.

Руководство партии изначально понимало, что важно не допустить "забронзовелость" множества функционеров, чтобы уйти от превращения в союз чиновников. Опыт позднего Советского Союза чётко показывает, чем это заканчивается и для партии, и для всей страны. Именно поэтому была сделана ставка на народность, в том числе и в плане программы партии.

— На выборы в Госдуму в 2021 году партия вышла с программой, которую начала формировать задолго до избирательной кампании в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех её регионов. И, что важно, каждый её пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определённые, конкретные сроки, — рассказал на съезде партии президент Владимир Путин.

Программа партии была не какой-то популистской отпиской, как у других партий, а подлинно народной. Более 2 млн человек приняли участие в её составлении, и партия будет отчитываться о её выполнении перед избирателями Александр Асафов Политолог

Однако в период коронавируса "народность" измеряется и ещё в одной категории — прямой помощью людям со стороны не чиновников, а таких же простых людей. Поэтому неудивительно, что правящая партия приложила большие усилия для организации в стране волонтёрского движения. По словам главы "Единой России" Дмитрия Медведева, с момента начала пандемии волонтёрские центры единороссов объединили почти 80 тысяч волонтёров по всей стране. За два года они привезли на дом людям, входящим в группы риска, почти два миллиона продовольственных и 2,5 миллиона лекарственных наборов.

Отдельно Медведев отметил ту помощь, которую волонтёры оказали медикам. Они доставили около 10 миллионов наборов горячего питания для медицинских работников в красные зоны ковидных госпиталей. Как известно, медицинский персонал нужно не только кормить, но и подменять, ведь врачи, медсёстры и санитары находятся на передовой борьбы против коронавируса и зачастую заболевают. Поэтому волонтёры отработали более миллиона смен в поликлиниках и больницах.

Волонтёры регионального штаба акции #МыВместе доставляют продукты пожилой женщине в период пандемии коронавируса. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

— Одновременно "Единая Россия" организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов. Более 500 миллионов рублей мы направили на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Мы собрали и вручили тысячи ноутбуков и планшетов для нуждающихся школьников, которые перешли на удалёнку. На эти средства закупали аппараты ИВЛ для больниц в отдалённых регионах, машины скорой помощи и реанимации, легковые автомобили для поездок врачей к пациентам, — добавил Дмитрий Медведев.

Важность волонтёрского движения действительно сложно переоценить. С гуманитарной, воспитательной, политической и рейтинговой точек зрения. Если смотреть через гуманитарную призму, то речь идёт о людях, которые помогают попавшим в беду соотечественникам.

Объективно даже в социальном государстве не просто уделить должное внимание каждому гражданину, оказавшемуся в сложной ситуации. Социальные службы не могут помочь каждому пенсионеру или тем более заболевшему. И их роль берут на себя волонтёры, которые не только помогают, но и позволяют руководству страны понять, где и как нужно модифицировать эту помощь.

— Волонтёрские центры "Единой России" и те люди, которые в них работали, стали своего рода лакмусовой бумажкой для партии с точки зрения понимания того, какая помощь нужна и востребована, — сказала Лайфу первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

С воспитательной точки зрения волонтёрское движение учит молодых людей ответственности, делает их взрослыми и конструктивными членами общества. К сожалению, прошли те прекрасные времена, когда "Тимур и его команда" были органичными образцами поведения для молодёжи. Сейчас в моде другие герои, которые являются носителями скорее антигосударственных, деструктивных идей. Поэтому власть — в задачу которой входит в том числе и воспитание новых поколений россиян — должна делать всё возможное для популяризации волонтёрского движения. Например, через информационную работу.

В России учреждена международная премия "Мы вместе" ради поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества их жизни, и её популяризацией занимается лично президент. "5 декабря 2021 года, в Международный день добровольцев, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе". Глава государства объявит имя победителя в номинации "Волонтёр года", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В 2021 году на соискание данной премии поступило более 25 тысяч заявок. К счастью, волонтёрство снова становится модой.

— С нас стараются брать пример. Когда мы запустили акцию #МыВместе в Кировской области, к нам присоединились люди, которые раньше никакого отношения к "Единой России" никогда не имели. Таким образом, во время пандемии коронавируса "Единая Россия" показала себя с лучшей стороны, — объясняет депутат Госдумы Мария Бутина. Руководство страны понимает, что волонтёрство помогает российским обывателям становится гражданами. А граждане — опора гражданского общества и главная сила, поддерживающая стабильность в стране.

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Волонтёры-медики на посту контроля температуры и дезинфекции рук в Городской поликлинике № 1 в Астрахани. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

С политической же точки зрения волонтёрство — своего рода хождение в народ — является источником карьерного роста молодых лидеров. Не один и не два американских президента начинали своё восхождение к политическому олимпу именно с волонтёрства, приобретая с его помощью навыки публичной политики, а также известность и, если так можно выразиться, "историю добрых дел". На их основе старшие товарищи делали выводы относительно перспективности молодого активиста — как с точки зрения политической деятельности, так и организационной.

— Неудивительно, что среди депутатов нового типа от партии очень много представителей волонтёрских организаций. Эти люди уже знают, как это делать, и они обучат других членов партии, как и где востребована прямая помощь людям, — говорит политолог Александр Асафов. — Мы — общественники — усилим народность партии. В то же время, опираясь на опыт наших партийцев, сможем воплотить в жизнь те чаяния, с которыми мы пришли в Госдуму. Наш задор и патриотизм всё-таки требуют ещё и профессионального подхода со стороны законодательной деятельности, — поясняет Елена Цунаева. По её словам, те общественники, которые пришли в Госдуму в составе "Единой России", станут также своего рода мостом между большим количеством граждан, объединённых в разные общественные организации с разным направлением деятельности.

Наконец, с рейтинговой точки зрения волонтёрство, организованное под крылом политической партии, является своего рода прямой связью между этой партией и избирателями. А суждение человека о партии (да и власти в целом) возникает не на основе её обещаний, а из опыта личного общения и взаимодействия с ней и её представителями. Руководствуясь этим опытом, избиратель и голосует на выборах. — Теперь "Единая Россия" будет оценивать деятельность членов партии исходя из реальной помощи людям. Другие партии ведут себя несколько иначе и активизируются исключительно под выборы. "Единая Россия" же считает, что должна быть максимально полезна для людей — даже тех, кто не является ни членами партии, ни её сторонниками, — говорит Александр Асафов.

Собственно, именно так умная партия приобретает новых членов и сторонников. Через дела и прямое общение с гражданами, а не через популизм, призывы к массовым акциям по любому поводу и демонстративное наплевательство на закон хайпа ради.

Эти люди стали опорой для страны в трудную минуту, и партия на них опиралась и ориентировалась сама Елена Цунаева Депутат Госдумы

Авторы Сергей Долгов