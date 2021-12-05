Путин на премии "Мы вместе" объявил имя волонтёра года. Видео © LIFE

Победителем в номинации "Волонтёр года" международной премии "Мы вместе" стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения.

Бережанский, по словам главы государства, создал "целую службу консультирования и поддержки родителей". Из рук президента медик получил специальную награду. Ранее волонтёр был награждён медалью Луки Крымского за большой вклад в развитие волонтёрского движения в сфере здравоохранения.

"Ещё раз поздравляю всех с праздником. Я знаю, добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремлённые в будущее. Я часто говорю и слышу, что у нас замечательная молодёжь, вот когда встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь понимать это в полном смысле", — сказал Путин.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Мы вместе" назвал помощь друг другу "культурным кодом" россиян. Он указал, что за семь лет число волонтёров в России выросло в пять раз, в доброделы идут и молодёжь, и люди старшего возраста.