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Путин на премии "Мы вместе" объявил имя волонтёра года

Им стал создавший службу поддержки и консультирования родителей педиатр Павел Бережанский.

5 декабря, 14:51

Кадр видео © LIFE

Путин на премии "Мы вместе" объявил имя волонтёра года. Видео © LIFE

Победителем в номинации "Волонтёр года" международной премии "Мы вместе" стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения.

Бережанский, по словам главы государства, создал "целую службу консультирования и поддержки родителей". Из рук президента медик получил специальную награду. Ранее волонтёр был награждён медалью Луки Крымского за большой вклад в развитие волонтёрского движения в сфере здравоохранения.

"Ещё раз поздравляю всех с праздником. Я знаю, добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремлённые в будущее. Я часто говорю и слышу, что у нас замечательная молодёжь, вот когда встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь понимать это в полном смысле", — сказал Путин.

Голикова поблагодарила помогающих в борьбе с ковидом волонтёров

Голикова поблагодарила помогающих в борьбе с ковидом волонтёров

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Мы вместе" назвал помощь друг другу "культурным кодом" россиян. Он указал, что за семь лет число волонтёров в России выросло в пять раз, в доброделы идут и молодёжь, и люди старшего возраста.

Путин на форуме "Мы вместе" назвал вдохновляющим пример волонтёров

Путин на форуме "Мы вместе" назвал вдохновляющим пример волонтёров

Напомним, форум объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогли увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Запущены акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в них можно прямо на площадке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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